Красноярцам рассказали, как головоломки тренируют мозг

По словам эксперта, такие занятия заставляют мозг активно работать и задействуют разные виды памяти, внимание и способность решать задачи. Кроссворды, по словам специалиста, помогают работать с лексической и ассоциативной памятью. Судоку связано с логикой, счетом, рабочей памятью и когнитивным контролем. Такие головоломки особенно полезны для людей старше 50 лет. Отдельно эксперт отметила кубик Рубика. Его сборка требует продумывать ходы заранее, удерживать последовательность действий в голове и быстро принимать решения. Пазлы и тетрис помогают развивать пространственное мышление.