Красноярцам рассказали, как головоломки тренируют мозг

Кроссворды, судоку, кубик Рубика, пазлы и видеоигры могут поддерживать память, внимание и мышление. Об этом рассказала руководитель лаборатории социальных нейронаук, профессор кафедры биологической химии КрасГМУ Ольга Лопатина. Поводом стал Международный день головоломки, который отмечают 13 июля.
По словам эксперта, такие занятия заставляют мозг активно работать и задействуют разные виды памяти, внимание и способность решать задачи. Кроссворды, по словам специалиста, помогают работать с лексической и ассоциативной памятью. Судоку связано с логикой, счетом, рабочей памятью и когнитивным контролем. Такие головоломки особенно полезны для людей старше 50 лет. Отдельно эксперт отметила кубик Рубика. Его сборка требует продумывать ходы заранее, удерживать последовательность действий в голове и быстро принимать решения. Пазлы и тетрис помогают развивать пространственное мышление.
По словам Ольги Лопатиной, ученые также изучают пользу видеоигр для пожилых людей и пациентов с деменцией. Некоторые исследования показывают, что игровые методы могут улучшать когнитивные функции, равновесие, походку и эмоциональное состояние.
Эксперт подчеркнула, что головоломки могут быть полезны не только для памяти, но и для ситуаций, где человеку нужно быстро найти нестандартное решение.