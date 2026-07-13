Грозы в Москве задержали прилёт восьми рейсов в Новосибирск

Онлайн-табло воздушной гавани зафиксировало сбои в расписании сразу восьми прибывающих рейсов. Пассажирам из Москвы пришлось запастись особым терпением: рейс из Шереметьево задерживается почти на три часа — вместо 7:35 утра борт ожидают лишь к 10:20. Более чем на час опаздывает самолёт из Благовещенска, ещё один рейс из того же города задержится на 35 минут. На 50 минут сдвинуто прибытие рейса из Владивостока, на 10 минут позже прибудут пассажиры из Якутска и с Камчатки. Также задержки коснулись рейсов из Норильска и Хабаровска.
Кроме того, полностью отменён вылет в московское Шереметьево, который после предыдущей задержки должен был состояться в 4:45 утра. Причиной сбоев, по данным авиакомпании «Аэрофлот», стали неблагоприятные метеоусловия, а именно мощный грозовой фронт, накрывший Московский регион. В официальных каналах перевозчика сообщили, что авиакомпания вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета, а в некоторых случаях и вовсе отменяя рейсы.
Ранее сообщалось, что Новосибирск стал чемоданной столицей Сибири по данным таможни.