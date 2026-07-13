Грозы в Москве задержали прилёт восьми рейсов в Новосибирск

Онлайн-табло воздушной гавани зафиксировало сбои в расписании сразу восьми прибывающих рейсов. Пассажирам из Москвы пришлось запастись особым терпением: рейс из Шереметьево задерживается почти на три часа — вместо 7:35 утра борт ожидают лишь к 10:20. Более чем на час опаздывает самолёт из Благовещенска, ещё один рейс из того же города задержится на 35 минут. На 50 минут сдвинуто прибытие рейса из Владивостока, на 10 минут позже прибудут пассажиры из Якутска и с Камчатки. Также задержки коснулись рейсов из Норильска и Хабаровска.