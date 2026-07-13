Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Хабаровске

Хабаровчан приглашают на благотворительный концерт «Плечом к плечу» в поддержку участников СВО. Мероприятие стартует 19 июля в 17:00 в Доме офицеров Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программе стоят выступления рок-группы «ПапаРок», коллектива «Альфа групп», студий вокала «Дыши» и «НаРепите», а также проекта «Русский ветер с Востока».
На вырученные с концерта средства закупят антидроновые сети. Их используют для обеспечения безопасности маршрутов «Дороги жизни», путей доставки гуманитарных грузов, а также для оказания помощи бойцам.
Организатором благотворительного вечера выступил организационный комитет «Ступени добра» при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и АНО «Победа».
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало об уже прошедшем благотворительном концерте в поддержку участников СВО. В Солнечном округе организовали сбор средств на закупку бинтов, антисептиков и других комплектующих для индивидуальных перевязочных пакетов.