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Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Хабаровске

Сбор средств состоится 19 июля 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают на благотворительный концерт «Плечом к плечу» в поддержку участников СВО. Мероприятие стартует 19 июля в 17:00 в Доме офицеров Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В программе стоят выступления рок-группы «ПапаРок», коллектива «Альфа групп», студий вокала «Дыши» и «НаРепите», а также проекта «Русский ветер с Востока».

На вырученные с концерта средства закупят антидроновые сети. Их используют для обеспечения безопасности маршрутов «Дороги жизни», путей доставки гуманитарных грузов, а также для оказания помощи бойцам.

Организатором благотворительного вечера выступил организационный комитет «Ступени добра» при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и АНО «Победа».

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало об уже прошедшем благотворительном концерте в поддержку участников СВО. В Солнечном округе организовали сбор средств на закупку бинтов, антисептиков и других комплектующих для индивидуальных перевязочных пакетов.