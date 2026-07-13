Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Хабаровске

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало об уже прошедшем благотворительном концерте в поддержку участников СВО. В Солнечном округе организовали сбор средств на закупку бинтов, антисептиков и других комплектующих для индивидуальных перевязочных пакетов.