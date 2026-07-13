МЧС предупредило о грозовом шторме 13 июля

В Волгоградской области сегодня, 13 июля, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, предупреждают в ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в регионе ожидается юго-западный ветер, скорость которого вырастет с 8−13 метров в секунду до 15−20 метров при грозах. Температура воздуха днем будет в районе 27…32 º, местами — всего 22…27 º.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше