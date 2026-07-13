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На форуме «Дикоросы» в Новосибирске представили 44 блюда народов России

За четыре дня мероприятие посетили более 148 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске завершился форум «Дикоросы», который проходил с 9 по 12 июля. Гостям предложили попробовать 44 разных блюда народов России. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала автор федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области туризма Екатерина Шаповалова.

По ее словам, ключевым решением стал перенос мероприятия в центр города. Это сделало форум доступным для широкой аудитории: за четыре дня его посетили более 148 тысяч человек.

На уличной площадке шеф-повара из разных регионов — от Дальнего Востока до Арктики — провели мастер-классы и дали попробовать гостям 44 блюда русской кухни и кухни народов России.

Среди самых экзотических — томленое мясо марала, запеченное между косточек с костным мозгом. Еще одним запомнившимся гастрономическим экспериментом стал десерт в виде шахтерской каски от шеф-повара из Кемерово.

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