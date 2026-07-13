Нижегородский аэропорт заработал в штатном режиме

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июля в аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот период воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.