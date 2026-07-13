Нижегородский аэропорт заработал в штатном режиме

Международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде заработал в штатном режиме, сообщает Росавиация.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 июля в аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот период воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
В 08.00 13 июля все ограничения сняли.
При этом все пассажиры рейсов, которые 13 июля аэропорт Нижний Новгород принял в качестве запасного, уже отправились в аэропорты назначения. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах, а также неблагоприятных погодных условий аэропорт имени Чкалова принял 21 запасной рейс, включая один международный.
По решению перевозчиков пассажиров трех рейсов доставили в Москву организованными автобусными трансферами. Часть людей самостоятельно отправилась в столицу наземным транспортом. Остальные ожидали вылета в терминале или на борту самолетов, где с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.