В Красноярске 26-летний мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии с участием мотоциклиста, которая произошла накануне вечером. По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля Geely, поворачивая налево с улицы Зои Космодемьянской на улицу Водянникова, не уступил дорогу встречному мотоциклу. За рулём двухколёсного транспорта находился 26-летний мужчина, который двигался со стороны улицы Березина. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Как сообщили в Госавтоинспекции, у погибшего не было водительского удостоверения и ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортом без прав. Во время аварии он был в застегнутом мотошлеме, но защитной экипировки на нем не было. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, что на улице Копылова в Красноярске обновляют освещение и тротуары.