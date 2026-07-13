ВС РФ ударили по портам в украинском Черноморске

Российские войска ночью нанесли удары по портам Украины, в результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Минобороны России.
В операции использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Ударами Вооруженных сил России удалось нанести повреждения объектам, используемым для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, передает пресс-служба ведомства.
До этого ВС РФ с применением двух БПЛА-камикадзе «Герань-4 Сикер» также поразили сухогруз в порту «Черноморск» Одесской области для снижения возможностей по транспортировке вооружения ВСУ.
Кроме того, 12 июля российская армия поразила объекты логистического центра транспортной компании «Одтранс». Удар пришелся по объектам инфраструктуры предприятия «Одесский морской торговый порт».
В Минобороны РФ также ранее заявляли, что глава Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны в якобы наиболее защищенный Киев.