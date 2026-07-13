Ограничения ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова 13 июля

Теперь выполнение любых рейсов — как прибывающих, так и вылетающих — допускается исключительно при наличии согласования с профильными ведомствами. Такие меры призваны гарантировать безопасность полётов гражданской авиации. Ограничения вступили в силу в 01:59 13 июля.