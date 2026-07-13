Ограничения ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова 13 июля

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Соответствующую информацию распространила Росавиация.
Теперь выполнение любых рейсов — как прибывающих, так и вылетающих — допускается исключительно при наличии согласования с профильными ведомствами. Такие меры призваны гарантировать безопасность полётов гражданской авиации. Ограничения вступили в силу в 01:59 13 июля.
Стоит отметить, что 12 июля ряд самолётов, направлявшихся в Москву, были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде.