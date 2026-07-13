Гендиректором Пермского зоопарка стала Анастасия Залога

Новым генеральным директором Пермского зоопарка назначена Анастасия Залога, ранее занимавшая должность заместителя директора по зооветчасти, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Анастасия Залога имеет два образования — экономическое и зоотехническое. В 2025 году она получила степень магистра в ПГАТУ по направлению «Зоотехния», защитив диссертацию об эффективности управления современным зоопарком.
Ранее она работала в зоопарке специалистом, а затем стала заместителем генерального директора по зооветчасти. В её ведении находились сохранение и пополнение коллекции животных, организация зоологической работы. В 2025 году под её руководством учреждение получило лицензию на содержание животных на новой территории и организовали безопасный переезд всей коллекции с улицы Монастырской.
При её участии в зоопарке появилось более 20 новых видов животных, часть из которых не была представлена ранее. Также она организовала уникальную транспортировку овцебыков с Ямала — благодаря этому Пермский зоопарк стал одним из трёх учреждений в стране, участвующих в создании генетического резерва этих животных.
«Ключевой приоритет, поставленный учредителем — создание на базе зоопарка научного и просветительского центра региона. В новой должности Анастасии предстоит продолжить курс на сохранение редких и исчезающих видов животных, развитие инфраструктуры учреждения и укрепление партнерских отношений с ведущими зоопарками России», — отметили в зоопарке.
Напомним, о смене руководства в зоопарке стало известно 10 июня. До назначения нового руководителя обязанности директора исполнял заместитель директора Валерий Попов.