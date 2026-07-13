Гендиректором Пермского зоопарка стала Анастасия Залога

При её участии в зоопарке появилось более 20 новых видов животных, часть из которых не была представлена ранее. Также она организовала уникальную транспортировку овцебыков с Ямала — благодаря этому Пермский зоопарк стал одним из трёх учреждений в стране, участвующих в создании генетического резерва этих животных.