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За выходные в Красноярском крае задержали 93 пьяных водителя

Госавтоинспекторы в выходные провели рейд «Нетрезвый водитель» в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 93 пьяных водителя. Как сообщили в Госавтоинспекции, у каждого четвертого отсутствовали права, а еще 15 человек отказались от прохождения освидетельствования.

Среди нарушителей — 4 рецидивиста. Теперь их ожидает уголовное преследование.

В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.

Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. Один звонок может предотвратить трагедию.