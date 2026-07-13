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«Это не чьи-то хотелки»: Онищенко объяснил, почему возраст молодежи нужно поднять до 40 лет

Онищенко призвал поднять возраст молодежи до 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас люди дольше сохраняют работоспособность и высокую активность. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко.

Сейчас к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет. Онищенко в этом вопросе поддержал главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, отметив, что критерии должны меняться вслед за улучшением здоровья населения.

«В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека», — подчеркнул академик в беседе с РИА Новости.

По его словам, высокий уровень активности сохраняется долго. «Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», — добавил он.

Напомним, позицию Онищенко и Мурашко ранее поддержал замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, отметив, границы молодости пора сдвигать. Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против. По ее мнению, 35 лет является «оптимальным решением».

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