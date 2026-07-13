По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова потеплеет, однако снова не обойдется без осадков. Сегодня, 13 июля, синоптики обещают +25 днем и +7 ночью.
Завтра днем незначительно похолодает до +22, но к вечеру ожидается +13.
В среду возможен дождь. Максимальная температура составит +23 и +13 в светлое и темное время суток.
В четверг ожидается +26 днем и +13 ночью.
В пятницу, 17 июля, синоптики обещают ливень, а также +24 и +14 в светлое и темное время суток.
В субботу температура днем составит +22, а к вечеру похоодает до +17.
В воскресенье возможна гроза, а также +23 днем и +17 ночью.