Река Окккервиль разлилась из-за ночного урагана в Кудрово

Жители Кудрово столкнулись с последствиями непогоды, прошедшей с 11 по 12 июля в Петербурге и Ленобласти. Так, из-за сильного ураганного ветра, река Оккервиль вышла из берегов и затопила часть одноименного парка. Кто-то отнесся к произошедшему с энтузиазмом, а кто-то и вовсе ужаснулся.