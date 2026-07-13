Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдыхающих в Приморье хабаровчан предупредили об очень сильных дождях

Причиной непогоды станет бывший супертайфун BAVI.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские туристы, отдыхающие или планирующие на этой неделе поехать в Приморский край, столкнутся с серьезным ухудшением погоды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в соседнем регионе объявили штормовое предупреждение.

Связано оно с бывшим супертайфуном BAVI. Как рассказал начальник Приморского УГМС Борис Кубай, за выходные тайфун вышел на юго-восток Китая и продолжил движение в северо-северо-западном направлении:

— Сегодня, постепенно меняя курс на восточный, к вечеру он выйдет к полуострову Шаньдун, расположенному в северной части Жёлтого моря. Уже завтра вечером, 15 июля, его центр ожидается над территорией КНДР, — проинформировал Борис Кубай.

Такая траектория привела к заметному ослаблению тайфуна, снизило его ветровой потенциал. Но при этом насыщает его тропической влагой полярный атмосферный фронт, который выходит к Приморью.

Таким образом, ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на большей территории Приморского края прогнозируются сильные дожди, а местами осадки будут очень сильными.

— Максимальное количество осадков местами может достигать 90% месячной нормы. Ослабление и прекращение дождей будет происходить постепенно — с запада на восток, — уточнили в Примгидромете.

Помимо осадков, в этот день местами усилится ветер до 22 м/с, на реках сформируются дождевые паводки, не исключены резкие подъемы воды в реках с подтоплением низменных участков.

— Рекомендуем жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а также от выходов на туристические маршруты и морскую акваторию. Отдыхающим на побережье, ограничить нахождение на открытом пространстве, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Однако даже после прохождения бывшего тайфуна, устойчивой погода не будет. Туристам из Хабаровского края стоит иметь в виду, что несколько последующих дней погода будет в основном жаркой и душной, а 19−20 июля прогнозируется вероятность прохождения еще одного атмосферного фронта, который принесет осадки различной интенсивности.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше