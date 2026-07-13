Отдыхающих в Приморье хабаровчан предупредили об очень сильных дождях

Хабаровские туристы, отдыхающие или планирующие на этой неделе поехать в Приморский край, столкнутся с серьезным ухудшением погоды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в соседнем регионе объявили штормовое предупреждение.
Связано оно с бывшим супертайфуном BAVI. Как рассказал начальник Приморского УГМС Борис Кубай, за выходные тайфун вышел на юго-восток Китая и продолжил движение в северо-северо-западном направлении:
— Сегодня, постепенно меняя курс на восточный, к вечеру он выйдет к полуострову Шаньдун, расположенному в северной части Жёлтого моря. Уже завтра вечером, 15 июля, его центр ожидается над территорией КНДР, — проинформировал Борис Кубай.
Такая траектория привела к заметному ослаблению тайфуна, снизило его ветровой потенциал. Но при этом насыщает его тропической влагой полярный атмосферный фронт, который выходит к Приморью.
Таким образом, ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на большей территории Приморского края прогнозируются сильные дожди, а местами осадки будут очень сильными.
— Максимальное количество осадков местами может достигать 90% месячной нормы. Ослабление и прекращение дождей будет происходить постепенно — с запада на восток, — уточнили в Примгидромете.
Помимо осадков, в этот день местами усилится ветер до 22 м/с, на реках сформируются дождевые паводки, не исключены резкие подъемы воды в реках с подтоплением низменных участков.
— Рекомендуем жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а также от выходов на туристические маршруты и морскую акваторию. Отдыхающим на побережье, ограничить нахождение на открытом пространстве, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.
Однако даже после прохождения бывшего тайфуна, устойчивой погода не будет. Туристам из Хабаровского края стоит иметь в виду, что несколько последующих дней погода будет в основном жаркой и душной, а 19−20 июля прогнозируется вероятность прохождения еще одного атмосферного фронта, который принесет осадки различной интенсивности.