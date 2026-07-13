Отдыхающих в Приморье хабаровчан предупредили об очень сильных дождях

Однако даже после прохождения бывшего тайфуна, устойчивой погода не будет. Туристам из Хабаровского края стоит иметь в виду, что несколько последующих дней погода будет в основном жаркой и душной, а 19−20 июля прогнозируется вероятность прохождения еще одного атмосферного фронта, который принесет осадки различной интенсивности.