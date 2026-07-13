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Более 12 часов Воронежская область пробыла в зоне налета БПЛА

Тревожный режим отменили в 7.49 понедельника.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотная опасность продлилась в Воронежской области почти 13 часов. Тревожный режим объявили в 19.03 воскресенья, 12 июля. Об отбое губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил жителям в 7.49 понедельника, 13 июля.

О происшествиях не сообщается.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что ночью 12 июля в Воронежской области сбили 12 вражеских беспилотников.

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