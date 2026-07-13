Лето пошло на второй круг и удивило жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае наступил период, который называют «макушкой лета». Природа постепенно меняет свой ритм: массовое цветение уступает место созреванию плодов, а лес готовится к следующему этапу сезона.
О сезонных изменениях рассказали специалисты Комсомольского заповедника после очередных фенологических наблюдений. По словам научного сотрудника заповедника Ирины Щегловой, растения завершают активный рост и переключаются на цветение и формирование урожая.
Сейчас в лесах появляются первые признаки полного лета: созревают жимолость, земляника и красная смородина. Начинают формироваться ягоды брусники, голубики, клюквы, малины, а также плоды шиповника и других растений.
«Процессы цветения ещё активны, но уже уступают позиции процессам плодоношения. В начале полнолетья половина видов находятся в фазах бутонизации и цветения, половина — в фазах плодоношения и обсеменения», — рассказала Ирина Щеглова.
Одной из самых заметных примет июля стало цветение липы. Её насыщенный аромат привлекает пчёл и других насекомых: липа считается одним из лучших медоносов российских лесов. При этом цветение этого дерева словно отмечает движение лета по стране — за месяц «фронт» цветения липы проходит путь от берегов Азовского моря до 60-й параллели.
Меняется и жизнь птиц. Из густой июльской листвы доносятся последние песни соловья, постепенно замолкает кукушка. У большинства пернатых птенцы уже подросли, оперились и начинают первые самостоятельные полёты.
Июль недаром называют «макушкой лета». Это время, когда природа словно делает паузу между двумя сезонами: ещё слышны последние летние песни, но уже созревают плоды, появляются семена и постепенно приближается осенняя пора.