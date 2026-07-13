Лето пошло на второй круг и удивило жителей Хабаровского края

Одной из самых заметных примет июля стало цветение липы. Её насыщенный аромат привлекает пчёл и других насекомых: липа считается одним из лучших медоносов российских лесов. При этом цветение этого дерева словно отмечает движение лета по стране — за месяц «фронт» цветения липы проходит путь от берегов Азовского моря до 60-й параллели.