Большегрузы пытаются вывести из очередей на новосибирских АЗС

По словам вице-губернатора Олега Клемешова, возглавляющего областной штаб по топливообеспечению, подобный вариант организации отпуска ГСМ «прорабатывается», но его реализация сталкивается с трудностями. «По трассам “Газпромнефть” имеет три такие заправки, и там, где отдельные колонки, это возможно сделать. По городским есть трудности с безоператорными заправками. Большегрузам там сложно развернуться, они предназначены в основном для легковых машин», — пояснил он.