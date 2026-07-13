Когда закончатся очереди за бензином? В Новосибирске эксперты заявили о сроках стабилизации после атаки на ОНПЗ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко первым из официальных лиц сообщил, что система ПВО уничтожила большую часть дронов, погибших и пострадавших нет. Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев позже уточнил, что специалисты оценивают ущерб и ведут восстановительные работы. В самой «Газпром нефти» публичных заявлений о последствиях атаки не делали, однако топливный рынок отреагировал мгновенно.
Уже вечером 6 июля правительство Новосибирской области ввело режим повышенной готовности. Главной мерой стало ограничение отпуска топлива в одни руки: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива за одну транзакцию. При этом сохраняется приоритетная заправка для экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть».
Корреспонденты Сиб.фм опросили ключевых экспертов, чтобы понять, как изменилась ситуация за две недели и чего ждать дальше.
Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких констатировал, что психологическая планка в сто рублей за литр уже пройдена. По его словам, причиной стал не сговор продавцов, а объективный рыночный дисбаланс: спрос на топливо превысил предложение как минимум на 30 процентов. Лацких призвал автомобилистов не закупать горючее впрок и по возможности пересмотреть маршруты поездок, чтобы снизить нагрузку на заправочные станции. Он также отметил, что перераспределение топливных потоков ощутимо ударило по доступности бензина, однако ситуация пока не изменилась кардинально, и ориентироваться на биржевые цены сейчас бессмысленно — динамика непредсказуема.
Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова рассказала, что водители такси оказались в тех же очередях, что и обычные автомобилисты. Заправляются они на общих АЗС, поэтому нехватка топлива напрямую сказывается на их работе. Однако, по её оценке, на тарифах это пока не отразилось — стоимость поездок остаётся стабильной, поскольку перебои длятся относительно недолго. Если же дефицит затянется, рост затрат перевозчиков неизбежно приведёт к удорожанию услуг такси.
Председатель новосибирского отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков в сложившейся ситуации нашёл и положительные моменты. Он отметил, что временный дефицит топлива заставил многих водителей оставить личные автомобили и пересесть на общественный транспорт, а кое-кого — и вовсе ходить пешком. По его мнению, это может подтолкнуть городские власти к улучшению качества работы автобусов и маршруток, ведь чем больше пассажиров, тем выше требования к сервису. При этом Ашурков признал, что бензин на некоторых АЗС всё ещё доступен, особенно на заправках «Газпромнефти», а вот независимые сети остаются под вопросом — либо с очень высокой ценой, либо с пустыми колонками.
Таким образом, спустя две недели после атаки на ОНПЗ регион продолжает жить в условиях ограничений и неопределённости. Бензин найти можно, но для этого требуется время, терпение и готовность стоять в очередях. Эксперты сходятся во мнении, что ключевым фактором стабилизации станет скорость восстановительных работ на нефтеперерабатывающем заводе и налаживание бесперебойных поставок топлива в регион.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске опубликовали список АЗС с самым дешевым бензином.