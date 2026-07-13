Когда закончатся очереди за бензином? В Новосибирске эксперты заявили о сроках стабилизации после атаки на ОНПЗ

Председатель новосибирского отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков в сложившейся ситуации нашёл и положительные моменты. Он отметил, что временный дефицит топлива заставил многих водителей оставить личные автомобили и пересесть на общественный транспорт, а кое-кого — и вовсе ходить пешком. По его мнению, это может подтолкнуть городские власти к улучшению качества работы автобусов и маршруток, ведь чем больше пассажиров, тем выше требования к сервису. При этом Ашурков признал, что бензин на некоторых АЗС всё ещё доступен, особенно на заправках «Газпромнефти», а вот независимые сети остаются под вопросом — либо с очень высокой ценой, либо с пустыми колонками.