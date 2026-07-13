Григорий Лепс признался, что задолжал около 18 миллионов долларов

Певец Григорий Лепс признался, что его финансовые обязательства сейчас составляют около 18 миллионов долларов. Об этом артист рассказал в интервью Эмину Агаларову.
— На сегодняшний день у меня примерно минус 18 миллионов долларов, — заявил Лепс.
По словам исполнителя, значительная часть средств была вложена в создание собственного продюсерского центра. Несмотря на то что площадка продолжает работать, многие услуги там предоставляются бесплатно, поэтому проект не приносит ожидаемой прибыли.
Лепс также отметил, что главным источником его дохода по-прежнему остается концертная деятельность. По словам артиста, если бы не финансовые обязательства и необходимость обеспечивать семью, он мог бы уже завершить музыкальную карьеру.
Кроме того, Лепс рассказал, что вновь состоит в отношениях и задумывается о создании семьи. По словам исполнителя, его избранница скоро отправится на шопинг. Лепс также назвал возлюбленную доброй и прекрасной девушкой.
Аврора Киба, бывшая возлюбленная певца Григория Лепса, на шоу «Кстати» рассказала о том, что больше не общается с артистом. По словам девушки, она пережила расставание и продолжает жить полноценной жизнью.