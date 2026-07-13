На Дону мясо кур подорожало до 239 рублей за килограмм

В тот же период в регионе выросли цены на говядину и баранину, тогда как свинина стала доступнее. Наиболее выгодные предложения на говядину наблюдаются в Сальске и Шахтах (по 657 ₽ за кг.), а свинина доступнее в Ростове-на-Дону (403,7 ₽ за кг.) и Волгодонске (428,7 ₽ за кг.).