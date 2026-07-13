Жителям Новосибирской области расскажут, где сделать ЭКО по ОМС

«Выбор клиники для проведения процедуры ЭКО — один из самых ответственных шагов для пары на пути к долгожданному родительству. Чтобы помочь сориентироваться в возможностях и условиях одной государственной и пяти коммерческих клиник, в которых делают эту процедуру за счёт средств ОМС, будет организована открытая встреча. Приглашаются все желающие», — говорится в сообщении ведомства.