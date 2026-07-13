Жителям Новосибирской области расскажут, где сделать ЭКО по ОМС

Жителям Новосибирской области, планирующим процедуру ЭКО, помогут сориентироваться в выборе клиники. 15 июля в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции пройдёт открытая встреча, сообщили в региональном Минздраве.
«Выбор клиники для проведения процедуры ЭКО — один из самых ответственных шагов для пары на пути к долгожданному родительству. Чтобы помочь сориентироваться в возможностях и условиях одной государственной и пяти коммерческих клиник, в которых делают эту процедуру за счёт средств ОМС, будет организована открытая встреча. Приглашаются все желающие», — говорится в сообщении ведомства.
Встреча состоится 15 июля с 16:00 до 19:00 по адресу: улица Киевская, 14. Посетители смогут пообщаться с врачами, сравнить условия разных клиник и узнать о пакете документов, необходимых для оформления ЭКО по ОМС. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.