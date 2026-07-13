В России ожидается рост покупок гибридных машин, а не электромобилей — эксперт

«Чистые электромобили остаются для российского рынка нишевым продуктом. В июне 2026 года было продано 748 новых электрокаров, что на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам полугодия их доля составила всего 0,8% рынка. Россия — это расстояния, морозы и крайне ограниченная зарядная инфраструктура. Она серьезно выросла с низкой базы, но до уровня КНР не дотягивает», — отметил Липовицкий.