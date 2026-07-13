Минимум пять лет нужно нижегородцам, чтобы накопить на квартиру

48 место заняла Нижегородская область в рейтинге российских регионов по доступности жилья в 2026 году. Данными нового исследования поделились РИА Новости.
Согласно опубликованному рейтингу, нижегородской семье необходимо минимум 5,1 года на то, чтобы накопить на квартиру. При этом средняя стоимость жилья площадью 60 кв. метров в регионе составляет 7 млн рублей, согласно данным мая 2026 года. Год назад на такую покупку нижегородцам потребовалось бы 4,8 лет.
Меньше всего времени на скопление средств на крупную жилищную покупку понадобится жителям Мурманской области — минимум 2,3 года. Там квартиры в среднем продаются за 4,9 млн рублей. А вот больше всего времени потратят жители Крыма — 13,5 лет, — чтобы накопить на жилье в среднем за 10,6 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцам объяснили, почему цены на жилье в новостройках не снижаются.