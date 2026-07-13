Минимум пять лет нужно нижегородцам, чтобы накопить на квартиру

Меньше всего времени на скопление средств на крупную жилищную покупку понадобится жителям Мурманской области — минимум 2,3 года. Там квартиры в среднем продаются за 4,9 млн рублей. А вот больше всего времени потратят жители Крыма — 13,5 лет, — чтобы накопить на жилье в среднем за 10,6 млн рублей.