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В Воронеже 13 июля возобновили движение по Московскому проспекту после ремонта коллектора

Общественный транспорт пошел привычными маршрутами.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 13 июля в Воронеже возобновили движение по Московскому проспекту на участке от улицы Беговой до Хользунова после завершения ремонта коллектора, который длился с 5 июля.

«РВК-Воронеж» закончил работы на месте к вечеру воскресенья, 12 июля. После чего районный комбинат благоустройства убрал проезжую часть от мусора. И уже ночью возобновили проезд транспорта по Московскому проспекту из центра в направлении памятника Славы, а также по улице Хользунова в направлении улицы Шишкова. С утра понедельника, 13 июня, общественный транспорт пошел по Московскому проспекту по прежним схемам.

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