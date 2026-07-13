Ксения Алферова рассказала, что ей часто приходится извиняться перед своей дочерью

Актриса Ксения Алферова рассказала об отношениях со своей дочерью Евдокией, родившейся в браке с артистом Егором Бероевым.
В беседе с Лаурой Джугелией для Fimetime TV она призналась, что девочка не планирует идти по ее стопам. Кроме того, выяснилось, что Евдокия по характеру не похожа на мать.
— Моя дочь другая совсем, нежели я. Она видит, как я живу, какие принимаю решения. Как я прошу прощения, если ошибаюсь. Мне приходится часто говорить ребенку «прости», — поделилась Алферова.
Актриса добавила, что ее наследница — творческая личность, однако актерское мастерство она всерьез не воспринимает.
— Она к 19 годам усвоила, что такое хорошо и что такое плохо. У нее есть важное качество: она умеет дружить. Она родилась с этим качеством — настоящей честной дружбы, — подытожила артистка.
До этого молодая жена актера Егора Бероева, балерина Анна Панкратова, отметила свой 22-й день рождения на яхте. Она выложила на свою страницу видео, на котором плывет по акватории Невы.
По словам артиста, он расстался с Алферовой еще в 2022 году — причиной стали накопившиеся разногласия и невозможность продолжать совместную жизнь.