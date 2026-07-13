Почти 100 пьяных водителей поймали в Красноярском крае на выходных

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что у каждого четвертого задержанного не было водительских прав, а 15 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, среди нарушителей выявили четырех водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Теперь их ожидает уголовное преследование по ст. 264.1 УК РФ.