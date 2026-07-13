Почти 100 пьяных водителей поймали в Красноярском крае на выходных

На прошлых выходных сотрудники Госавтоинспекции провели в Красноярском крае рейд «Нетрезвый водитель». В ходе проверок к ответственности привлекли 93 автомобилиста, которые сели за руль в состоянии опьянения.
В пресс-службе краевой полиции рассказали, что у каждого четвертого задержанного не было водительских прав, а 15 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, среди нарушителей выявили четырех водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Теперь их ожидает уголовное преследование по ст. 264.1 УК РФ.
Остальным задержанным грозит административный штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок 1,5 до 2 лет.
В ГАИ напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, и призвали водителей отказаться от поездок после употребления алкоголя.
«Каждый раз, когда появляется желание сесть за руль пьяным, вспомните, что такси для вас и ваших близких обойдется куда дешевле, чем организация похорон после смертельного ДТП», — отметили в Госавтоинспекции.
Фото на главной: max.ru/mvd24.
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