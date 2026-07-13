Жителю Ачинского округа грозит 5 лет колонии за пьяный наезд на двух женщин

Напомним, ДТП произошло ночью 12 июля в поселке Малиновка Ачинского муниципального округа. Пьяный водитель KIA Sorento сбил 42-летнюю женщину. После этого очевидцы попытались остановить автомобиль и отстранить мужчину от управления, однако он умышленно наехал на 32-летнюю женщину, которая пыталась его задержать, и скрылся.