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Жителю Ачинского округа грозит 5 лет колонии за пьяный наезд на двух женщин

Ачинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, совершившего наезд на двух женщин.

Ачинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, совершившего наезд на двух женщин. Об этом сообщили в ГУ МВД России по краю.

В отношении 32-летнего водителя KIA Sorento возбудили дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло ночью 12 июля в поселке Малиновка Ачинского муниципального округа. Пьяный водитель KIA Sorento сбил 42-летнюю женщину. После этого очевидцы попытались остановить автомобиль и отстранить мужчину от управления, однако он умышленно наехал на 32-летнюю женщину, которая пыталась его задержать, и скрылся.

В результате происшествия 32-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение. Второй пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники Госавтоинспекции.

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