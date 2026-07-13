Новосибирским выпускникам продлили пенсии по потере кормильца

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области автоматически продлило до 1 сентября пенсии по потере кормильца для более чем трех тысяч выпускников школ, колледжей и техникумов региона. После этой даты выплата продолжится только для тех, кто поступит на очную форму обучения в вуз или ссуз.
Для продления выплаты студентам необходимо один раз принести в клиентскую службу СФР справку из учебного заведения, подтверждающую факт учебы. После этого информация будет поступать автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.
Пенсия по потере кормильца выплачивается студентам-очникам до достижения 23 лет или до окончания обучения. При переводе на заочную форму или отчислении выплата прекращается.