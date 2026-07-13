Новосибирским выпускникам продлили пенсии по потере кормильца

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области автоматически продлило до 1 сентября пенсии по потере кормильца для более чем трех тысяч выпускников школ, колледжей и техникумов региона. После этой даты выплата продолжится только для тех, кто поступит на очную форму обучения в вуз или ссуз.