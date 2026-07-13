Порезал возлюбленную, а собаку отправил в стиральную машину: житель Камчатки получил 7 лет за жестокость

В октябре прошлого года из-за ревности 38-летний местный житель нанес 32-летней сожительнице не менее 20 ударов кулаками, связал ее скотчем, а затем не менее 6 раз порезал ножом лицо и тело, угрожая убить. Также он совершил развратные действия. Женщине удалось написать родным в мессенджере — они приехали и помогли ей выбраться через окно. Врачи оценили травмы как вред средней тяжести. Кроме того, незадолго до этого обвиняемый из чувства ревности засунул собаку женщины в стиральную машину и включил режим стирки. Хозяйка успела спасти питомца — животное отвезли к ветеринару. За насильственные действия сексуального характера и жестокое обращение с животным суд дал мужчине 7 лет колонии общего режима.