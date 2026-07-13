В Хабаровском крае на трассе Кукан — Догордон полностью восстановили дорожное движение

В субботу утром водной стихией была разрушена объездная дорога через реку Правая на 12-м километре автодороги Красная Речка — Казакевичево. Из-за этого отрезанными от мира оказались села Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2. На проблемный участок выехал лично губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Благодаря оперативным действиям восстановить движение удалось быстро. Сообщение о размыве поступило в 9 утра, а к 18:40 все работы были уже завершены. Вместо трех водопропускных труб, как планировалось изначально, здесь уложили семь. Это снизило нагрузку на дорожное полотно. Завезли почти тысячу кубов скального грунта, чтобы укрепить насыпь.