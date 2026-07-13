Дорожники восстановили движение на последнем участке — подъезде к селу Догордон в Хабаровском крае. Последствия подъема воды на всех участках региональных трасс ликвидированы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края.
«На 17-м километре трассы Кукан — Догордон специалисты в течение всей ночи устанавливали водопропускные трубы и отсыпали грунт. Проезд по дороге в обе стороны полностью восстановлен», — уточнили в краевом Минтрансе.
Всего из-за интенсивных дождей в Хабаровском крае размыло четыре участка региональных трасс. Первые сообщения о происшествии поступили утром 10 июля. На 50-м километре автодороги Биробиджан — Кукан размыло мост через реку Ин-Бира. Временные ограничения движения для всех видов транспорта были введены с 10:00. К тому времени подрядчик, специалисты КГКУ «Хабаровскуправавтодор» и спасатели уже выдвинулись на место. На участке работало 4 единицы техники.
В Хабаровском крае на трассе Кукан — Догордон полностью восстановили дорожное движение. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском крае на трассе Кукан — Догордон полностью восстановили дорожное движение. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском крае на трассе Кукан — Догордон полностью восстановили дорожное движение. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском крае на трассе Кукан — Догордон полностью восстановили дорожное движение. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском крае на трассе Кукан — Догордон полностью восстановили дорожное движение. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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Позже поступила информация о размытии моста на 45-м километре той же трассы через реку Быдыр. В обед дополнительно было направлено 2 самосвала и 2 экскаватора. Для проезда грузового транспорта устроили объездную дорогу. В ночь с 10 на 11 июля в Хабаровском районе размыло насыпь на 17-м километре подъезда к поселку Догордон.
В субботу утром водной стихией была разрушена объездная дорога через реку Правая на 12-м километре автодороги Красная Речка — Казакевичево. Из-за этого отрезанными от мира оказались села Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2. На проблемный участок выехал лично губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Благодаря оперативным действиям восстановить движение удалось быстро. Сообщение о размыве поступило в 9 утра, а к 18:40 все работы были уже завершены. Вместо трех водопропускных труб, как планировалось изначально, здесь уложили семь. Это снизило нагрузку на дорожное полотно. Завезли почти тысячу кубов скального грунта, чтобы укрепить насыпь.
Ход восстановительных работ на автодороге Биробиджан — Кукан контролировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Олег Киндеев. Объезд через мост на реке Быдыр и Ин-Бира специалисты восстановили 12 июля. Дорогу к селу Догордон отсыпали утром 13 июля. На данный момент движение на всех участках размыва полностью восстановлено.
«Мы не снимаем наблюдение за отсыпанными участками. В ближайшие недели специалисты будут регулярно проверять их состояние, чтобы вовремя заметить любые изменения. Гидрологическая обстановка остается напряженной, и мы готовы оперативно реагировать при первых признаках угрозы. Отлаженный механизм взаимодействия между дорожными службами, спасателями и гидрологами позволяет нам действовать слаженно и минимизировать последствия непогоды для жителей края», — сообщил Олег Киндеев.
Транспортная доступность на федеральных и региональных трассах сохраняется: проезд обеспечен по всем участкам дорожной сети. Кроме того, для поддержания нормативного состояния региональных дорог задействовано 44 единицы техники.