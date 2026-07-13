Житель Соликамска предстанет перед судом за дропперство

Как установило следствие, в марте 2026 года фигурант в поисках источника дохода в одном из мессенджеров стал вести переписку с неизвестным, который пообещал ему легкий заработок. Заинтересовавшись возможностью получения 20 тыс. руб., он оформил банковскую карту, передал ее незнакомому человеку, сообщив пин-код и логин. Обещанного вознаграждения соликамец так и не получил. Он неоднократно пытался выйти на связь со своим «работодателем» через мессенджер, а когда понял, что никто с ним общаться больше не будет, заблокировал карту.