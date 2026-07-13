Жителям Хабаровского края рассказали, как подготовить питомца к путешествию

Помимо этого, за 6 часов перед отправлением нужно убрать еду (а если та же собака стрессовая, то тем более — она и сама во время поездки в клетке не будет ни пить, ни есть), воду лучше тоже ограничить, примерно за полтора-два часа перед отлётом, особенно тогда, когда прогулка предстоит ещё не скоро. А что касается комфорта в переноске — его нужно постараться обеспечить, не выходя за разрешённые габариты. У разных авиакомпаний свои требования, поэтому здесь уже стоит уточнять у отдельно взятого перевозчика.