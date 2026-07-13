Жителям Хабаровского края рассказали, как подготовить питомца к путешествию

Многие люди не только сами любят путешествовать, но ещё и с охотой берут с собой в путь четвероногих друзей. Это может быть незабываемый опыт, но поездка потребует тщательной подготовки. О том, сколько времени потребуется для оформления необходимых документов, и как перевезти домашнее животное без лишнего стресса, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал ветеринарный врач хабаровской краевой станции по борьбе с болезнями животных.
«Усы, лапы и хвост…».
Тренд на путешествия с хвостатыми в России не сбавляет обороты. Например, по данным одного из тематических сервисов, почти 75% опрошенных уже берут своих домашних любимцев в поездки. Также многие выражают желание отправиться в дальний путь с животным. Другое дело — как правильно подготовиться к приключению?
Да, о спонтанности в большинстве случаев речи и не идёт. Возможно, она несколько присутствует в автопутешествии… Конечно, если мы учитываем тот факт, что животное уже приучено к машине и к необходимым аксессуарам по типу специальных автомобильных шлеек. Тогда остаётся только загрузить багаж и отправляться в путь, а плюс в этой истории ещё и в том, что на прогулку четвероногому можно выйти в любой момент.
А вот к путешествию на поезде или самолёте придётся подготовиться заранее. Причём в некоторых случаях могут потребоваться месяцы до предполагаемой даты отъезда.
— Конечно, проще, когда хозяин с питомцем отправляется по России. Для таких перевозок главное, чтобы была вакцинация от бешенства. У собак также проверяется наличие вакцинации от парвовирусного энтерита, у кошек — панлейкопении. Если животное не привитое, то в день обращения можно ввести препарат, а затем, после 21 дня карантина, получить допуск к полёту, — рассказывает ветеринарный врач хабаровской краевой станции по борьбе с болезнями животных Эдуард Захаров.
Если же все прививки есть и срок действия вакцинации не прошёл, то ветеринарному врачу останется только осмотреть животное ультрафиолетовой лампой на предмет грибковых заболеваний и поставить соответствующую отметку в ветпаспорте. Годна она в течение 14 дней.
Заграница — несколько иное дело. В зависимости от того, в какую страну планируется перелёт, могут отличаться и требования. Скажем, некоторым государствам важно наличие вакцин определённых производителей, для посещения других необходимы отдельные обработки и анализы.
— В тот же Таиланд владельцам животных будет вылететь проще: есть необходимые прививки, питомец здоров — значит, можно выдавать справку. А вот попасть собаке или кошке в Китай уже сложнее. Помимо вакцинации от бешенства, нужно предоставить сертификат с результатами теста на титры антител к этому заболеванию. Для этого делается забор крови и отправляется на анализ в Москву, процедура может занять около полутора-двух месяцев. Только после получения результата и достаточном уровне антител в крови выписывается справка, — приводит пример ветеринарный врач. — Поэтому, если планируется путешествие с животным, нужно заблаговременно узнать необходимые ветеринарно-санитарные требования страны в том же посольстве.
Подтверждает, что животное прошло обязательный осмотр и соответствует требованиям по здоровью, ветеринарное свидетельство формы № 1, которое действительно пять календарных дней. В документе содержится информация о владельце, о питомце, данные о вакцинации, обработки от паразитов, результаты клинического осмотра и сведения о маршруте следования — буквально от порога дома до адреса временного проживания. Такой сертификат обязателен при пересечении границы, возможности вылететь без него нет. Его оформляют в государственной ветеринарной клинике, а уже на основании него ветеринарные инспекторы управления Россельхознадзора могут выписать международный ветеринарный сертификат.
Также во многих странах для ввоза животного требуется его чипирование. Для этого ветеринарный врач вводит в область холки микрочип размером меньше крупинки риса. Он не вызывает болезненных или аллергических реакций, не прощупывается — считать его можно только сканером или просветить на рентгеновском снимке. Индивидуальный номер микрочипа вносится в базу.
— Чип важен не только для тех, кто планирует вывозить питомца за пределы региона. Регистрация для собак, например, на территории Хабаровского края является обязательной, а вот других домашних животных вносить в реестр можно по желанию. Такие меры были введены для обеспечения безопасности и благополучия четвероногого. Скажем, если пёс потеряется, то чип позволит быстрее установить истинного владельца (что важно при возникновении спорных ситуаций) и вернуть животное домой, — напоминает собеседник.
Это что касается кошек или собак. Но порой перевозят и других питомцев, скажем, крыс, енотов или ежей. С ними несколько проще, обычно требуется визуальный осмотр. Для птиц — свои анализы: перед поездкой в лаборатории проверяют кал и перо. Исследование позволяет выявить наличие паразитов и некоторые инфекционные заболевания.
Вместе веселее.
Бывает, что на станцию по борьбе с болезнями животных приводят питомцев без всей необходимой обработки буквально за день до предполагаемой даты вылета. В таком случае уже ничего не поделаешь — бороздить небесные просторы Мурке или Барбосу в этот раз не удастся. Тех же владельцев, планирующих поездку заблаговременно и прошедших необходимые процедуры, интересует уже другой вопрос: как помочь хвостатому пережить возможный стресс?
— Если животное не стрессоустойчивое и трусливое, оно может проявлять особое беспокойство в пути. Можно несколько снизить уровень его напряжения. Как вариант, использовать за месяц-два успокоительные препараты на основе растительных компонентов с накопительным эффектом. Или выбрать препараты экспресс-действия, от которых животное не засыпает, но намного спокойнее реагирует на окружающее. Давать таблетку нужно исходя из веса и примерно за полтора-два часа перед вылетом, — советует Эдуард Захаров.
Помимо этого, за 6 часов перед отправлением нужно убрать еду (а если та же собака стрессовая, то тем более — она и сама во время поездки в клетке не будет ни пить, ни есть), воду лучше тоже ограничить, примерно за полтора-два часа перед отлётом, особенно тогда, когда прогулка предстоит ещё не скоро. А что касается комфорта в переноске — его нужно постараться обеспечить, не выходя за разрешённые габариты. У разных авиакомпаний свои требования, поэтому здесь уже стоит уточнять у отдельно взятого перевозчика.
А ещё важно иметь в виду, что стрессы и перепады давления могут негативно сказаться на здоровье питомца. Хозяевам следует помнить о возможных сердечно-сосудистых или лёгочных заболеваниях своего животного. Не стоит скрывать подобные диагнозы от ветеринарного врача, выписывающего справку, лучше проконсультироваться — и в определённых случаях этим сохранить жизнь маленькому компаньону.
Благо, что в основном специалисты встречают всё же добросовестных хозяев. Сегодня люди не только следят за здоровьем питомцев, но и более того — по возможности отправляются в совместные путешествия, не желая расставаться с любимцем и лишний раз оставлять его одного на передержке и потом переживать по этому поводу.
Сколько сейчас собак и кошек становятся автопутешественниками — посчитать сложно, но что касается перевозок поездом или самолётом по России — некоторая ясность уже имеется. На ту же краевую станцию по борьбе с болезнями животных в день поступает по несколько таких запросов. Да и за рубеж летают, и даже в те страны, в которые попасть животному не так просто. Так, согласно статистике Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года и на начало июля за границу с территории Хабаровского края выехали 48 животных-компаньона. Чаще всего братья наши меньшие сопровождали путешественников в Таиланд, реже отправлялись в Китай, Узбекистан, Вьетнам, Турцию и иные страны.