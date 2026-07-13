Минпросвещения заявило об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Согласно документу, младенцы с 20 дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, которые знакомились с объектами через черно-белые изображения, часто создают искаженные представления о реальных оттенках, что подчеркивает важность точной цветопередачи в обучающих материалах.