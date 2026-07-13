Красноярский край отправил в Китай 33,7 тысячи тонн рапсового жмыха

С 1 января по 30 июня 2026 года из Красноярского края в Китай экспортировали 33,7 тысячи тонн рапсового жмыха — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. Отправку товара проконтролировали инспекторы регионального Россельхознадзора.