Жители Гатки в Хабаровском крае дождались ремонта дороги

В Хабаровском крае жители поселка Гатка в Советско-Гаванском округе дождались ремонта дороги, которая связывает населенный пункт с окружным центром, медицинскими и социальными учреждениями, а также основными транспортными маршрутами Хабаровского края, сообщает МАХ канал Минтранс 27.
Работы на подъездной дороге к поселку протяженностью 6 километров идут в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным.
Ремонт этого участка был необходим жителям Гатки, которые неоднократно обращали внимание на состояние дороги. Сейчас подрядчик уже приступил к основным работам: на объекте уложен выравнивающий слой асфальтобетона, который делает дорожное основание более прочным и устойчивым.
Готовность объекта составляет около 30%. Кроме того, специалисты продолжают монтаж водопропускных труб, необходимых для защиты дороги от разрушения из-за влаги и осадков.
После завершения этих этапов рабочим предстоит уложить основной слой асфальта, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку.
Для жителей Гатки эта дорога имеет особое значение: от её состояния зависит возможность регулярно добираться до районного центра, работы, социальных объектов и медицинской помощи.