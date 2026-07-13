Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Гатки в Хабаровском крае дождались ремонта дороги

Шестикилометровый участок в Советско-Гаванском округе обновляют после обращений жителей поселка.

В Хабаровском крае жители поселка Гатка в Советско-Гаванском округе дождались ремонта дороги, которая связывает населенный пункт с окружным центром, медицинскими и социальными учреждениями, а также основными транспортными маршрутами Хабаровского края, сообщает МАХ канал Минтранс 27.

Работы на подъездной дороге к поселку протяженностью 6 километров идут в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным.

Ремонт этого участка был необходим жителям Гатки, которые неоднократно обращали внимание на состояние дороги. Сейчас подрядчик уже приступил к основным работам: на объекте уложен выравнивающий слой асфальтобетона, который делает дорожное основание более прочным и устойчивым.

Готовность объекта составляет около 30%. Кроме того, специалисты продолжают монтаж водопропускных труб, необходимых для защиты дороги от разрушения из-за влаги и осадков.

После завершения этих этапов рабочим предстоит уложить основной слой асфальта, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку.

Для жителей Гатки эта дорога имеет особое значение: от её состояния зависит возможность регулярно добираться до районного центра, работы, социальных объектов и медицинской помощи.