Жители Гатки в Хабаровском крае дождались ремонта дороги

Ремонт этого участка был необходим жителям Гатки, которые неоднократно обращали внимание на состояние дороги. Сейчас подрядчик уже приступил к основным работам: на объекте уложен выравнивающий слой асфальтобетона, который делает дорожное основание более прочным и устойчивым.