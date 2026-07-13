Нижегородская область заняла 48 место по доступности жилья в России

Согласно статистике за май 2026 года, в среднем семье приходится копить на покупку квартиры 5 лет и 1 месяц. В аналогичном периоде 2025-го нижегородцы приобретали жилье за более короткий срок — 4,8 лет. Как выяснили аналитики, цена за 60 «квадратов» в мае составляла 7 млн рублей.