Принять участие в конкурсе «Нейроигры» приглашают жителей Хабаровского края

«Нейроигры» — командное соревнование по созданию цифрового контента с использованием искусственного интеллекта. Участникам предстоит за один день создать рабочий прототип игры с помощью ИИ. Прием заявок открыт до 17 августа. Спецпроект открыт на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Президентская платформа “Россия — страна возможностей” создает среду, где талантливые молодые люди могут раскрыть свой потенциал и получить реальный опыт решения прикладных задач. Сегодня работодателям нужны специалисты, умеющие работать в команде, быстро осваивать новые технологии и создавать востребованные цифровые продукты», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин. Заявки на участие в конкурсе могут подать жители края от 14 до 35 лет, имеющие подтвержденный опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Участниками проекта станут команды от 3 до 5 человек. Победителей конкурса ждут денежные призы и подарки от проекта.