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Москвичей призвали пользоваться метро из-за дождя и возможных перекрытий

В дептрансе рекомендовали строить маршруты заранее.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы по возможности пользоваться метро в связи с прогнозируемым дождем и возможными временными локальными перекрытиями движения в центре города. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В городе снова прогнозируют дождь. Возьмите зонтик. Напоминаем, что сегодня возможны временные локальные перекрытия движения в центре города. Для поездок по возможности используйте метро», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали строить маршруты заранее.