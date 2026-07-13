Москвичей призвали пользоваться метро из-за дождя и возможных перекрытий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы по возможности пользоваться метро в связи с прогнозируемым дождем и возможными временными локальными перекрытиями движения в центре города. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«В городе снова прогнозируют дождь. Возьмите зонтик. Напоминаем, что сегодня возможны временные локальные перекрытия движения в центре города. Для поездок по возможности используйте метро», — говорится в сообщении.
В ведомстве также рекомендовали строить маршруты заранее.