Главные новости к утру 13 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 июля 2026.
Москву и Подмосковье атаковали дроны ВСУ, есть погибшие
С вечера 12 июля в сторону Москвы и Подмосковья направлялось более 350 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Большинство из них сбили на дальних подступах, 50 БПЛА — на подлете к столице. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что над регионом ликвидирован 81 беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро ранены.
Военные США и Ирана сообщили о нанесении ударов
Вооруженные силы США впервые задействовали ударные морские беспилотные аппараты в операции против Ирана. В командовании заявили о поражении систем ПВО, береговых радаров и катеров. Также там отметили, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив. Иранские военные информировали о поражении целей на территории Кувейта, Иордании и Бахрейна.
Стала известна возможная причина смерти сенатора Грэма
Американский сенатор-республиканец (от штата Южная Каролина) Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), предположительно, умер в результате расслоения аорты, вызванного артериосклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Об этом говорится в заявлении его аппарата.
Запуск производства Patriot на Украине займет по меньшей мере год-два
Производство зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине даже в пилотном режиме может начаться не раньше чем через 12−24 месяцев. Об этом сообщило военное издание Military Watch Magazine. Эксперты считают, что даже пилотный запуск производства может затянуться на несколько лет.