Главные новости к утру 13 июля 2026 года

Производство зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине даже в пилотном режиме может начаться не раньше чем через 12−24 месяцев. Об этом сообщило военное издание Military Watch Magazine. Эксперты считают, что даже пилотный запуск производства может затянуться на несколько лет.