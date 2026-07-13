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Главные новости к утру 13 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 13 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 июля 2026.

Москву и Подмосковье атаковали дроны ВСУ, есть погибшие

Источник: РИА "Новости"

С вечера 12 июля в сторону Москвы и Подмосковья направлялось более 350 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Большинство из них сбили на дальних подступах, 50 БПЛА — на подлете к столице. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что над регионом ликвидирован 81 беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро ранены.

Военные США и Ирана сообщили о нанесении ударов

Вооруженные силы США впервые задействовали ударные морские беспилотные аппараты в операции против Ирана. В командовании заявили о поражении систем ПВО, береговых радаров и катеров. Также там отметили, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив. Иранские военные информировали о поражении целей на территории Кувейта, Иордании и Бахрейна.

Стала известна возможная причина смерти сенатора Грэма

Американский сенатор-республиканец (от штата Южная Каролина) Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), предположительно, умер в результате расслоения аорты, вызванного артериосклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Об этом говорится в заявлении его аппарата.

Запуск производства Patriot на Украине займет по меньшей мере год-два

Производство зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине даже в пилотном режиме может начаться не раньше чем через 12−24 месяцев. Об этом сообщило военное издание Military Watch Magazine. Эксперты считают, что даже пилотный запуск производства может затянуться на несколько лет.

Решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком

Решение об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ, пишет The Times. В дисциплинарный комитет ФИФА входят 18 человек, однако остальные члены комитета не участвовали в принятии решения.

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