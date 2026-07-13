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Умер Иван Кушнерук, актёр из сериала «Мухтар. Новый след»

Актёр из сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук умер на 35-м году жизни.

Умер белорусский актёр Иван Кушнерук, известный по сериалу «Мухтар. Новый след». Мужчины не стало на 35-м году жизни, всего за десять дней до своего дня рождения. Об этом сообщил режиссёр Сергей Землянский в соцсетях.

«27 июня не стало Вани Кушнерука… Мы с ним в 2019 м должны были выпустить спектакль в Минске, в театре Янки Купалы. Он репетировал роль Марка Шагала… Горе… замечательный актёр… Соболезнования родным и близким… Ваня, лети…», — говорится в публикации.

Иван Кушнерук родился 7 июля 1991 года в городе Лунинец, что в Брестской области. Он получил профильное образование на театральном факультете Белорусской государственной академии искусств, освоив специальность актёра драмы и кино.

С 2015 года артист начал служить в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где был задействован во многих постановках, включая «Шляхтич Завальня», «Стражи Тадж-Махала» и «Школу налогоплательщиков». В августе 2020-го он принял решение покинуть труппу этого театра.

Ранее стало известно о смерти Юрия Смирнова, советского и российского актер театра и кино, народного артиста РФ. Причину смерти раскрывать не стали.