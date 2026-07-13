Умер Иван Кушнерук, актёр из сериала «Мухтар. Новый след»

Умер белорусский актёр Иван Кушнерук, известный по сериалу «Мухтар. Новый след». Мужчины не стало на 35-м году жизни, всего за десять дней до своего дня рождения. Об этом сообщил режиссёр Сергей Землянский в соцсетях.