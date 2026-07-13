Shot: Михаил Ефремов после развода переехал в съемную квартиру

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее инстанция смягчила наказание до семи лет и шести месяцев. Актера освободили по УДО после 4,5 года колонии.