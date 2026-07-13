Shot: Михаил Ефремов после развода переехал в съемную квартиру

Актер Михаил Ефремов после развода с Софьей Кругликовой переехал в съемную квартиру, где, по данным Shot, живет вместе с актрисой Дарьей Белоусовой.
Сообщается, что после расторжения брака Ефремов переписал шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке на бывшую супругу и детей. Сейчас пара арендует двухкомнатную квартиру на Садовом кольце, стоимость аренды которой оценивается примерно в 250 тысяч рублей в месяц.
По данным источников, Белоусова сняла жилье еще в конце 2024 года, за несколько месяцев до освобождения Ефремова из колонии. Утверждается, что актер помог оплатить аренду квартиры.
Как отмечает Telegram-канал, в собственности Ефремова остались квартира на Никитском бульваре, доставшаяся ему по наследству, а также доля в квартире на Тверской улице.
25 марта актер впервые вышел на сцену после освобождения из колонии. В театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», в котором артист сыграл одну из главных ролей.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее инстанция смягчила наказание до семи лет и шести месяцев. Актера освободили по УДО после 4,5 года колонии.