Спрос на рабочий персонал и строителей вырос в Нижегородской области в июне

В июне работодатели Нижегородской области увеличили спрос на рабочий персонал, строителей и научных специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
По данным аналитиков число вакансий для «синих воротничков» выросло на 36%, для специалистов сферы строительства — на 29%.
«Рост спроса на специалистов сферы образования может быть связан с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа вакансий для рабочих специалистов — с потребностью компаний в закрытии производственных задач», — уточнила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
В топ-10 по динамике спроса эксперты также включили такие сферы, как высший и средний менеджмент, транспорт и логистика, производство и сервисное обслуживание, автомобильный бизнес, сельское хозяйство, розничная торговля, управление персоналом и тренинги.
Самые высокие предлагаемые зарплаты оказались в высшем и среднем менеджменте — 120,6 тыс. рублей. На втором месте по доходу оказались сотрудники автобизнеса, которым предлагали в среднем 115,3 тыс. рублей. В тройку по этому показателю вошли зарплаты специалистов сельского хозяйства — 109,6 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что 20% нижегородцев работают во время отпуска.