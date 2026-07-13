Спрос на рабочий персонал и строителей вырос в Нижегородской области в июне

«Рост спроса на специалистов сферы образования может быть связан с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа вакансий для рабочих специалистов — с потребностью компаний в закрытии производственных задач», — уточнила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.