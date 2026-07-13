Волгоградские новости 13 июля: ракеты, беспилотники, бензинные пираты, шторм

Минувший вечер и ночь снова были беспокойными в Волгоградской области. Объявляли сначала ракетную, затем беспилотную опасности. Но, к счастью, всё обошлось, и утром все снова вернулись к обычной жизни с её бытовыми проблемами. Что творится в регионе с бензином, почему фанаты «Ротора» в трауре, а волгоградским автомобилистам не спится по ночам, какой будет погода, где отключат свет, кому вернут горячую воду: об этих и других новостях — в материале vlg.aif.ru.