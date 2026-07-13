Волгоградские новости 13 июля: ракеты, беспилотники, бензинные пираты, шторм

Минувший вечер и ночь снова были беспокойными в Волгоградской области. Объявляли сначала ракетную, затем беспилотную опасности. Но, к счастью, всё обошлось, и утром все снова вернулись к обычной жизни с её бытовыми проблемами. Что творится в регионе с бензином, почему фанаты «Ротора» в трауре, а волгоградским автомобилистам не спится по ночам, какой будет погода, где отключат свет, кому вернут горячую воду: об этих и других новостях — в материале vlg.aif.ru.
Ракеты и БПЛА: опасность объявляли дважды.
Сообщение РСЧС о том, что волгоградцам грозит ракетная опасность, поступило 12 июля в 19:30. В тревоге жители региона оставались около часа, с беспокойством прислушиваясь к вою сирен там, где они звучали.
В 20:12 пришла информация о её отмене. А уже в 21:32 была объявлена беспилотная опасность. Она продолжалась больше десяти часов — информация об отмене поступила только в 6:49.
К счастью, повреждений промышленных и жилых объектов не случилось, не пострадал никто из людей. И волгоградцы переключились на обсуждение ситуации с топливом для автомобилей.
Топливные пираты: почему не спится автовладельцам.
Накануне волгоградцы и волжане заговорили в соцсетях и мессенджерах о топливных пиратах. Неизвестные взламывают по ночам баки автомобилей и сливают бензин. В некоторых случаях не помогают даже замки — злодеи орудуют отвертками. О том, что хотя бы один из воров был пойман, информации на настоящее время нет.
Волжане, которым не спалось, проверили заправки: ночью и ранним утром большинство из них пустовали — машин не было. Горожане уже было обрадовались: «Неужели мракобесие с бензином заканчивается и народ понял, что топливо есть, или просто после выходных не проснулись и сейчас опять в километровые очереди выстроятся?».
Ближе к истине оказалось второе предположение — к семи утра очереди снова появились. В некоторых случаях в них виноваты сами водители, поделились шутливым роликом автомобилисты.
Фанаты в трауре: «Ротор» проиграл в Нижнем.
Волгоградские фанаты футбола переживают вчерашнее поражение «Ротора». Команда с крупным счетом проиграла на выезде «Нижнему Новгороду». Матч закончился со счетом 4:2. Это была первая игра сезона.
Первый мяч волгоградцы пропустили на 31-й минуте, второй влетел в ворота сине-голубых через несколько минут. Надежда на победу появилась, когда защитник Эмерсон забил ответный гол на 41-й минуте, а ещё через три минуты — второй. Но на этом удача оставила роторианцев — они пропустили ещё два мяча и не смогли на них ответить.
Болельщики надеются, что на своем поле футболистам помогут родные стены.
Дела судебные: мама не спасла.
В Дзержинском райсуде на 13 июля запланировано начало процесса по делу заместителя начальника Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина. Прокуратура требует изъять в доход государства имущество, которое записано на маму чиновника. Это автомобиль Toyota RAV-4 и две квартиры в Волгограде — на улице Кортоева и бульваре 30-летия Победы. Их общая стоимость — 15,775 млн рублей,
Надзорное ведомство оценило официальные доходы и самого замначальника НВМУ РПН, и Ирины Триленко, и пришло к выводу, что их никак не хватило бы на такие покупки. Начало судебного заседания в 14:00, вход свободный.
Самый вредный завтрак: и это не колбаса.
Хорошая новость для тех, кому утром кусок не лезет в горло: диетологи пришли к выводу, что самый вредный завтрак — не бутерброды с колбасой, а еда «потому что так надо». Не стоит есть, если вы не испытываете чувство голода — это гораздо полезнее, считают эксперты.
Погода: ветер до штормового.
В понедельник в Волгограде и области немного похолодает. Днём 13 июля в областном центре ожидается 28…30º, юго- западный ветер не поднимется выше 8−13 м/с. Ночью температура опустится до 18…20º.
На территории области местами пройдут дожди и грозы. Юго- западный ветер будет держаться 8−13 м/с, временами усиливаться до 11−14 м/с, при грозах — до 15−20 м/с. Дневную температуру обещают в районе 22…27º, ночную — 18…20º
Опасность пожаров остаётся. В Волгограде, а также Серафимовичском и Кумылженском, Палласовском, Николаевском, Старополтавском и Быковском — до пятого класса опасности.
Отключение света: с девяти до пяти.
Уже в 9:00 отключат свет в ряде домов в трёх районах Волгограда. Без холодильников, кондиционеров, телевизоров и гаджетов придётся обойтись в понедельник жителям по адресам:
Ворошиловский.
ул. Серпуховская д. 4 д.22;
ул. Царицынской Обороны д. 1 д. 2 д. 7 д. 10 д.10а д. 12 д. 9 д. 14 д. 16 д. 18 д. 20 д. 26 д. 28 д. 30 д.32;
ул. Симбирская д. 17 д.21;
пер. Симбирский д. 5 д.5а.
Краснооктябрьский.
пл. Белинского д.15а д. 14, д.1а-13а д.1/1 д.3/1 д.5/1 д.4−12 д. 15 д.15б;
ул. Чайковского д. 37 д. 39 д.45−65 д.48−66, д. 41 д. 43 д. 46 д.1−35 д.2−42 д.35а д.2а;
пер. Лермонтова д. 1 д. 4 д. 5 д. 6 д. 11 д.13/1;
ул. Лермонтова д.5−19 д.23−29;
ул.2-я Лермонтова д.2−20 д.2а д.1а д.1б;
ул. Мичурина д.63а-75 д.68а-76 д. 64 д. 66 д.66а д. 63 д.35−61;
ул. Просторная д.17а-23 д.20−28 д.18/4, д.3−13 д.4−18 д.18/3, д. 15 д.18/1;
ул. Мамаевская д.23−41 д.26−42;
ул. Ушинского д.1−13;
ул. Черноярская д.33−89 д.43а д.47/1 д.47/2 д.55а д.67а д.69а д.73а д.42−100 д.58а д.72а д.72б д.78а д.80а4.
ул. Обороны Ленинграда д.2;
ул. Обороны Севастополя д.45−79 д.71а д.44−76 д.52а.
Красноармейский.
ул. Танеева д. 12, д. 14 д. 16 д. 18 д.20;
ул.2-я Штурманская д.15;
ул. Николаевская д. 13 д. 15.
Кому вернут воду: радость для жителей трёх районов.
Подачу горячей воды должны восстановить в трёх районах Волгограда:
Ворошиловский.
ул. Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10.
ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19.
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а.
ул. Ардатовская, 16.
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5.
ул. Милиционера Буханцева, 40.
ул. Комитетская, 24.
Тракторозаводский.
ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17.
ул. Героев Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31.
ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14.
ул. Гидростроителей, 2, 6, 10.
Советский.
ул. Логовская, 1, 2, 5, 6.
пр. Университетский, 34.
пос. Стройдеталь, 13.