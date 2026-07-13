В Англии жара убивает больше людей, чем ДТП — 440 смертей в день

Аномальная жара в июне в Англии и Уэльсе уносила около 440 жизней в день в период трёхдневного пика, а всего за май и июнь умерли около 2700 человек, сообщает The Guardian, ссылаясь на ученых. Анализ показал, что климатический кризис добавил к температурам от 3 до 4 градусов Цельсия,
По данным исследования Имперского колледжа Лондона, более 40% смертей не произошли бы, если бы глобальное потепление не достигло 1,4°C. Для сравнения: в ДТП ежедневно гибнут около четырёх человек, от алкоголя и наркотиков — около 35.
Пик жары привёл к трём дням «красных» предупреждений от Агентства по безопасности в области здравоохранения и Метеорологической службы. В зоне риска — пожилые, люди с хроническими заболеваниями и дети. Эксперты предупреждают, что такие волны тепла будут учащаться.
Доктор Клэр Барнс, руководившая анализом, заявила: «Мы достигли точки, когда жара настолько сильная, что мы не можем не признать её влияние». Она призвала к немедленным мерам по сокращению выбросов и защите населения.
Великобритания сталкивается с экстремальной жарой всё чаще. В 2022 году температура впервые превысила 40 . Смертность от жары в этом году может стать рекордной. Власти усиливают системы оповещения и создают охлаждающие центры. Однако эксперты считают, что этого недостаточно. В ООН призывают к глобальным действиям по климату. Аналитики предупреждают, что сценарий 1,5°C будет превышен уже в ближайшие годы.
Германия — Тридцать восемь с огоньком. Жара продолжит мучить людей.
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