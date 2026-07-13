В Англии жара убивает больше людей, чем ДТП — 440 смертей в день

Великобритания сталкивается с экстремальной жарой всё чаще. В 2022 году температура впервые превысила 40 . Смертность от жары в этом году может стать рекордной. Власти усиливают системы оповещения и создают охлаждающие центры. Однако эксперты считают, что этого недостаточно. В ООН призывают к глобальным действиям по климату. Аналитики предупреждают, что сценарий 1,5°C будет превышен уже в ближайшие годы.