23 жителя Красноярского края лишатся автомобилей за нетрезвую езду

В Канске ожидают конфискации 23 автомобилей: как сообщили в пресс-службе краевого главка, транспортные средства принадлежали любителям нетрезвого вождения. Машины арестовали по ходатайству дознавателей полиции, им удалось собрать для этого необходимую доказательную базу. Конфискованы и переданы в собственность государства уже 5 автомобилей, остальные постигнет аналогичная участь. От личных транспортных средств принудительно освободили жителей Канского муниципального округа, которые получили судимость за повторное вождение в нетрезвом виде и лишенные права управления, а также ранее судимые за нарушения ПДД и эксплуатацию в состоянии опьянения. Сотрудники полиции обращают внимание, что изъятие автомобиля грозит не только автомобилистам, которые уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение и снова сели за руль в подобном состоянии, но и тем, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.