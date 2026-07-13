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ТАСС: Россиян нет среди погибших при пожаре в баре в Бангкоке

Россиян нет среди погибших при пожаре в одном из баров на севере Бангкока. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил источник в полиции Таиланда.

Россиян нет среди погибших при пожаре в одном из баров на севере Бангкока. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил источник в полиции Таиланда.

— В результате пожара в баре погибли 27 человек. На данный момент установлены личности 10 погибших, среди которых девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса, — цитирует заявление ТАСС.

По данным Reuters, ранения в результате произошедшего получили 63 человека. К моменту прибытия экстренных служб огонь успел охватить все здание.

До этого взрыв газа случился в кафе на Большевистской улице в Новосибирске. Пострадали трое человек, в том числе подросток. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, 2 июля по меньшей мере два человека погибли, 34 пострадали при пожаре в больнице в городе Людвигслюст на севере Германии. Возгорание возникло в одной из палат.

В марте не менее шести человек также стали жертвами пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы. Сгоревший транспорт принадлежал компании PostBus.