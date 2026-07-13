Глава Volkswagen заявил, что есть решения «разумнее закрытия заводов»

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме в интервью Bild заявил о нежелании закрывать заводы в Германии для снижения издержек. Он подчеркнул, что видит «более разумные решения».
«В прошлом году нам удалось снизить себестоимость продукции на наших заводах в Германии в среднем на 20%. Это значительное улучшение Мы являемся явным лидером рынка в Европе — как среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и среди полностью электрических автомобилей», — сказал он.
Блюме также заявил, что продукция Volkswagen пользуется большой популярностью, но «получать достаточно прибыли» не удается.
«Поэтому нам необходимо и дальше сокращать издержки. Во всех областях», — добавил он.
При этом Bild пишет, что несмотря на успех новой линейки электромобилей (продано более 50 тыс. единиц, включая ID. Polo), финансовые показатели Volkswagen ухудшаются — во втором квартале мировые продажи упали на 8,6%, а в Китае падение составило 36,6%.
Наблюдательный совет компании на этой неделе отклонил программу сокращения расходов, предложенную Блюме. В ответ генеральный директор не стал выполнять ультиматум профсоюзов о публикации планов по реструктуризации до конца недели.
Для экономии 6,5 млрд евро к 2031 году компания планирует закрыть производство ряда моделей от Core, Audi и Porsche. Решающее голосование по программе экономии состоится в декабре. Если оно не увенчается успехом, вопрос будет решаться на внеочередном собрании акционеров.
В середине июня Manager Magazin писал, что шесть из девяти руководителей Volkswagen в анонимном опросе оценили состояние компании как «угрозу для существования», еще трое назвали его «напряженным».
Financial Times писала, что немецкие автомобильные гиганты начали беспрецедентную волну сокращений на фоне «захвата» европейского рынка китайскими брендами. По данным источников, Volkswagen может сократить до 100 тыс. рабочих мест — это одна шестая часть сотрудников — к 2030 году.
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