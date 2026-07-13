Глава Volkswagen заявил, что есть решения «разумнее закрытия заводов»

«В прошлом году нам удалось снизить себестоимость продукции на наших заводах в Германии в среднем на 20%. Это значительное улучшение Мы являемся явным лидером рынка в Европе — как среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и среди полностью электрических автомобилей», — сказал он.