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Красноярец едва не лишился дорогих автомобилей из-за долга за коммуналку

Житель Красноярска накопил более 400 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Погасить задолженность его вынудили судебные приставы.

Житель Красноярска накопил более 400 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Погасить задолженность его вынудили судебные приставы.

Как рассказали в ГУФССП России по Красноярскому краю, долг образовался за несколько принадлежащих мужчине нежилых помещений. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд и выиграла дело, после чего исполнительный документ поступил судебным приставам.

Должнику дали пять дней на добровольное исполнение решения суда, однако он проигнорировал это требование. Тогда приставы арестовали его банковские счета и начали устанавливать имущество.

Выяснилось, что в собственности красноярца находятся автомобили Mercedes-Benz 2013 года выпуска и BMW X6 2014 года выпуска, а также мотоцикл Ducati 2011 года выпуска. На весь транспорт наложили запрет на регистрационные действия.

Перспектива лишиться возможности распоряжаться дорогостоящим имуществом подействовала на должника отрезвляющие: он предпочел полностью оплатить задолженность, не дожидаясь ареста самих транспортных средств. После перевода денег взыскателю исполнительное производство было окончено.

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