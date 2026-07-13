Красноярец едва не лишился дорогих автомобилей из-за долга за коммуналку

Житель Красноярска накопил более 400 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Погасить задолженность его вынудили судебные приставы.
Как рассказали в ГУФССП России по Красноярскому краю, долг образовался за несколько принадлежащих мужчине нежилых помещений. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд и выиграла дело, после чего исполнительный документ поступил судебным приставам.
Должнику дали пять дней на добровольное исполнение решения суда, однако он проигнорировал это требование. Тогда приставы арестовали его банковские счета и начали устанавливать имущество.
Выяснилось, что в собственности красноярца находятся автомобили Mercedes-Benz 2013 года выпуска и BMW X6 2014 года выпуска, а также мотоцикл Ducati 2011 года выпуска. На весь транспорт наложили запрет на регистрационные действия.
Перспектива лишиться возможности распоряжаться дорогостоящим имуществом подействовала на должника отрезвляющие: он предпочел полностью оплатить задолженность, не дожидаясь ареста самих транспортных средств. После перевода денег взыскателю исполнительное производство было окончено.
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