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Спасатели вытащили семерых людей из ловушки заваленных деревьев в Ленобласти

Вечером 11 июля спасатели оказали помощь людям, попавшим в беду.

Источник: соцсети

Вечером 11 июля в поисково-спасательный отряд города Тосно в Ленобласти поступила информация о том, что в Ломоносовском районе деревьями завалило дорогу, ведущую к озеру Лубенское. На месте оказались заблокированы семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

— К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели из Тосно, дежурная группа поисково-спасательного отряда «Красная Горка», а также сотрудники «Россетей», — рассказали в пресс-службе комитета.

Тосненские спасатели из Аварийно-спасательной службы эвакуировали двух человек на снегоболотоходе. Кроме того, они активно участвовали в расчистке дороги от поваленных деревьев, чтобы обеспечить возможность безопасного проезда для остальных заблокированных людей.

Напомним, ранее река Окккервиль разлилась из-за ночного урагана в Кудрово.