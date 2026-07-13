Спасатели вытащили семерых людей из ловушки заваленных деревьев в Ленобласти

Вечером 11 июля в поисково-спасательный отряд города Тосно в Ленобласти поступила информация о том, что в Ломоносовском районе деревьями завалило дорогу, ведущую к озеру Лубенское. На месте оказались заблокированы семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.